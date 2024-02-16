Atletizme gönül veren Van'ın yarışçı kızları, Kenya'da altın madalya için yarışacak

Van'da yetenekleri keşfedilerek kazandırıldıkları atletizmde çeşitli başarılar elde eden 6 kız atlet, Kenya'da düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda altın madalya alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Kentteki başarılı sporcuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar sayesinde atletizm takımına kazandırılan 6 kız sporcu, antrenörleri nezaretinde çalışarak birçok madalya kazandı. Son olarak 11 Şubat'ta Isparta'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası Genç Kadınlar 3000 metrede takım halinde Türkiye şampiyonu olan milli atletler, 10-14 Mayıs'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda katılmaya hak kazandı.



Özel Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Van'ın yarışçı kızları, Kenya'dan da takım olarak madalyayla dönmeyi hedefliyor.



- "İkinci olan takıma 46 puan fark attık"



Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, AA muhabirine, daha önce atletizm milli takım antrenörü olduğunu, şu anda da takıma öncülük ettiğini söyledi. Kazanılan başarıların ekip işi olduğunu ifade eden Esen, şunları kaydetti:



"Sporcularımızın bir çoğunu öğretmenleri ve antrenörleri keşfetti. Hepsi aynı okulda eğitim alıyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün atletleri. Ekip olarak planlı çalışıldığında başarı kaçınılmaz oluyor. Kenya'da düzenlenecek şampiyonaya sıkı çalışıyoruz. Türkiye şampiyonasında ikinci olan takıma 46 puan fark atarak şampiyon olduk. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."



Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise başarıları geleneksel hale getirerek uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmek istediklerini belirterek, "Diğer takımlardan farkımız sporcularımızın hepsi ilimizden olması ve altyapıdan yetişmeleri. Uzun süredir büyük emekler vererek bugünlere geldik. Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası için antrenmanlarımız devam ediyor. Hedefimiz milli takıma başarılı sporcular yetiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.



- "Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"



Milli atlet Edibe Yağız da antrenörlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü söyledi.



Şampiyonluk için sıkı çalıştıklarını aktaran Yağız, "Bu yıl ki hedeflerimden biri de Okullar Arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda birinci olmaktı. İlk hedefimi gerçekleştirdim ve sırada dünya şampiyonası var. Kenya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Atlet Havva Efe ise hedeflerinden birinin de olimpiyat kadrosunda yer almak olduğunu bildirerek, "Isparta'da düzenlenen yarışmaya katıldığımız için ailelerimiz çok mutlu olmuştu. Şimdi ise Kenya'daki dünya şampiyonasına katılım sağlamaya hak kazandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Kendimizi tüm dünyaya kanıtlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Atletizme, dünya şampiyonu olan ablası Nevin İnce sayesinde başladığını anlatan İran İnce, "Ablamın izinde gidip başarılar elde etmek istiyorum. Ablamda Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. biz de Kenya'dan dereceyle dönmek istiyoruz." dedi.



Ülkesini yurt dışında temsil edeceği için heyecanlı olduğunu belirten Şilan Yağız da her zaman yanında olan antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti.



Takımın en küçük sporcusu olan 14 yaşındaki Ayten Yobaş ise takım arkadaşlarıyla sıkı bir bağları olduğunu, sürekli birbirlerine yardım ettiklerini dile getirdi.



Sporculardan Viyan Adar da takımda yer almaktan mutluluk duyduğunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.



