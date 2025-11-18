Atletico Madrid Başkanı'ndan Alvarez için transfer açıklaması!

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, oyuncusu Julian Alvarez hakkında çıkan PSG ve Barcelona iddialarına cevap verdi.



"ALVAREZ, BİZİM OYUNCUMUZ"



Arjantinli yıldızın hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Cerezo, "Julian Alvarez bizim oyuncumuz ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Bu sezon Atletico Madrid ile 15 maçta forma giyen 25 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.