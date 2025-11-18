18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
1-190'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Atletico Madrid Başkanı'ndan Alvarez için transfer açıklaması!

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Julian Alvarez hakkında çıkan transfer iddialarına noktayı koydu.

calendar 18 Kasım 2025 20:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid Başkanı'ndan Alvarez için transfer açıklaması!
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, oyuncusu Julian Alvarez hakkında çıkan PSG ve Barcelona iddialarına cevap verdi.

"ALVAREZ, BİZİM OYUNCUMUZ"

Arjantinli yıldızın hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Cerezo, "Julian Alvarez bizim oyuncumuz ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid ile 15 maçta forma giyen 25 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
