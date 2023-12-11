Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza

MHK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza verecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Atilla Karaoğlan'a devre arasına kadar ceza
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11 Aralık 2023 10:09
Son güncelleme 11 Aralık 2023 10:12
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiye verdiği ve vermediği kararlarla damga vuran hakem Atilla Karaoğlan'a ceza yolda...

Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı. 

 
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