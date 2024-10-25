Atilla Gökçe: 'Beşiktaş'ın yaşattığı gurur herkesin'

"Evet, Beşiktaş şanslıydı… Anlattığım iki olayda da incelemeler doğru çıkabilirdi.

Kartal'ın daha da şanslı olduğu görüntülere geçelim… Garip biçimde bizim çocukların ikili mücadeleden, temaslı oyundan uzak durduğunu gözlemledim. Göğüs göğüse, omuz omuza "nizami" çatışmaya girseler belki daha farklı ve etkili bir oyun söz konusu olabilirdi. Yine de haksızlık etmeyelim. Geçişlere dikkat ettiklerini, hatta en önemli fırsatlardan birini Immobile ve Muçi'nin atağından yakaladıklarını söyleyebilirim."



"71'de Gedson Fernandes çıktı sahneye… Beşiktaş yarı sahasından Rafa Silva'nın gönderdiği topu, rakip oyuncunun ısrarlı takibine rağmen ayağına iple bağlamış gibi hiç kaybetmeden Lyon kalesine kadar indi. Perri'nin çıkışında ustaca bir vuruşla golünü çakıverdi.

Şu Lyon maçları var ya… Beşiktaş'ın derdi olmuştur geçmişte. Ama dün Beşiktaş, Lyon'un derdi oldu… Eh, ne diyelim… Temiz rövanşı kutlayalım."



"Kaleci Ersin, Masuaku, Rafa Silva ve gecenin gayretli adamlarından Immobile ile Semih Kılıçsoy'u da kutluyoruz. Hatta hepsini! Ayırmadan, kantara vurmadan. Bravo Beşiktaş… Bravo Giovanni... Bu başarıyla Süper Lig'i de aydınlatacaksınız.

Son söz: Gecenin mutluluğu TUSAŞ saldırısında şehit olan evlatlarımıza gelsin."