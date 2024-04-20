Athletic Bilbao sahasında yara aldı

La Liga 32. hafta maçında Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Athletic Bilbao, Granada ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao sahasında yara aldı
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20 Nisan 2024 00:03
La Liga 32. hafta maçında Athletic Bilbao ile Granada karşı karşıya geldi. San Mames Barria'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Granada, 6. dakikada Inaki Williams'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Athletic Bilbao'da Gorka Guruzeta, 24. dakikada skoru eşitledi. Maçta Bilbao baskısını sürdürse de başka gol sesi çıkmadı. 

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi hedefini sürdüren Bilbao, puanını 58 yaptı. Granada ise 18 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Bilbao, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Granada, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.

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