Athletic Bilbao'da Beşiktaş maçı öncesi kritik eksik

Athletic Bilbao'nun 24 yaşındaki yıldızı Oihan Sancet, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao'da Beşiktaş maçı öncesi kritik eksik
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21 Ocak 2025 15:39
Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak Salı günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Athletic Bilbao'nun İspanyol oyuncusu Oihan Sancet, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

PERFORMANSI

Sancet, bu sezon Bilbao formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İşte Athletic Bilbao'nun Beşiktaş maçı kamp kadrosu:


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