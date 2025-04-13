Atalanta'yı sırtlayan isim Mateo Retegui

İtalya Serie A'da Bologna ile karşılaşan Atalanta, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Atalanta'da galibiyetin mimarı Mateo Retegui oldu. İtalyan futbolcu, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.



Retegui, bu sezon toplamda sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Bu sezon 43 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, takımına 32 gollük katkı sağladı. Retegui, bu maçlarda 26 gol attı ve 6 asist yaptı.



