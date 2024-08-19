Atalanta, açılışı 4 golle yaptı

İtalya Serie A ilk hafta maçında Atalanta, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Atalanta, açılışı 4 golle yaptı
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19 Ağustos 2024 21:29
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 21:33
İtalya Serie A ilk hafta maçında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi. Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynana maçı Atalanta 4-0 kazandı.

Atalanta'nın gollerini dakika 35 ve 66'da Marco Brescianini ve dakika 45 ve 57'de (P) Mateo Retegui attı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, sezona 3 puanla başladı. Lecce, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.

Atalanta'da Zaniolo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Torino deplasmanına gidecek. Lecce ise Inter deplasmanına gidecek.

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