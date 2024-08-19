İtalya Serie A ilk hafta maçında Atalanta ile Lecce karşı karşıya geldi. Ettore Giardiniero Stadyumu'nda oynana maçı Atalanta 4-0 kazandı.



Atalanta'nın gollerini dakika 35 ve 66'da Marco Brescianini ve dakika 45 ve 57'de (P) Mateo Retegui attı.



Bu sonuçla birlikte Atalanta, sezona 3 puanla başladı. Lecce, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.



Atalanta'da Zaniolo, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.



Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Torino deplasmanına gidecek. Lecce ise Inter deplasmanına gidecek.





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