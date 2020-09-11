Atakaş Hatayspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.