Atakaş Hatayspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Atakaş Hatayspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattı
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11 Eylül 2020 20:26
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.



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