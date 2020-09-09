Aston Villa'dan rekor transfer

İngiliz ekibi, kulüp rekoru olan 30,8 milyon euro bonservis bedeliyle Ollie Watkins'i kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Aston Villa'dan rekor transfer
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09 Eylül 2020 16:43
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 30,8 milyon euro bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi.

Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.



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