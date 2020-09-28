Aston Villa'dan Mbwana Samatta açıklaması!

Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mbwana Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Dean Smith, Mbawana Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili "Bence bu doğru bir karar oldu. Aston Villa'da dakika garantisi veremezdik, ayrıca as forvet olacağına inandığımız Ollie Watkins için Brentford'a 30,8 milyon euro bonservis bedeli ödedik. Keinan Davis de yeni bir sözleşme imzaladı ve Wesley'in de yeni yılda sakatlıktan dönmesini bekliyoruz. Oyuncu stoklayacak durumumuz yok" dedi.



Mbawana Samatta'nın Fenerbahçe'ye imzasıyla ilgili sözlerine devam eden Mbawana Samatta, "Fenerbahçe'den teklif aldık ve kabul ettik. Sanırım Samatta isteksizce gitmeyi kabul etti. Burada çok fazla katkı yapamadığı için hepimiz üzüntü yaşadık. Çünkü iyi bir oyuncu ve iyi bir insan. Ama kulüp böyle bir karar aldı ve şimdi Fenerbahçe'de başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Aston Villa'nın 10,5 milyon euroya Genk'ten transfer ettiği Samatta, İngliz ekibinde 16 maçta 2 gol attı.



