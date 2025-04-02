Aston Villa, yeni yıldızlarıyla kazandı!

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa, Brighton'a konuk oldu.



American Express Stadyumunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Aston Villa 3-0 kazandı.



Karşılaşmada konuk ekip Villa'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Marcus Rashford, 78. dakikada Marco Asensio ve 90+10'da Donyell Malen kaydetti.



Bu galibiyet ile birlikte Aston Villa ligdeki puanını 48 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.



Brighton 47 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.



Premier Lig'de gelecek hafta Aston Villa, sahasında Nottingham Forrest'ı ağırlayacak.



Brighton, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak.