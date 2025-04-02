Aston Villa, yeni yıldızlarıyla kazandı!

Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa, konuk olduğu Brighton'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aston Villa, yeni yıldızlarıyla kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2025 23:45
Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa, Brighton'a konuk oldu.

American Express Stadyumunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Aston Villa 3-0 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Villa'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Marcus Rashford, 78. dakikada Marco Asensio ve 90+10'da Donyell Malen kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte Aston Villa ligdeki puanını 48 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Brighton 47 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

Premier Lig'de gelecek hafta Aston Villa, sahasında Nottingham Forrest'ı ağırlayacak.

Brighton, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery