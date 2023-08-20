Aston Villa'dan evinde net galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa sahasında konuk ettiği Everton'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; avfc.co.uk
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Aston Villa'dan evinde net galibiyet
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20 Ağustos 2023 18:05
İngiltere Premier Lig 2. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Villa Park'da Everton'u ağırladı. Aston Villa sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada John McGinn, 24. dakikada penaltıdan Douglas Luiz, 51. dakikada Leon Bailey ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Aston Villa bu galibiyetle beraber Premier Lig'de ilk puanlarını alırken Everton 2 maç sonucunda puan alamadı.

Aston Villa'nın yeni transfer Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

Aston Villa bir sonraki karşılaşmada Burnley deplasmanına giderken, Everton sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

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