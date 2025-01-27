Aston Villa anlaşma sağladı: Axel Disasi

İsmi bir süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Axel Disasi'nin yeni takımı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Axel Disasi ile anlaşma sağladı.



Aston Villa'nın Disasi transferinde sadece kulüplerin anlaşması bekleniyor.



Bu sezon Chelsea formasıyla 17 maça çıkan savunmacı, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.







