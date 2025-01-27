Aston Villa anlaşma sağladı: Axel Disasi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan Chelsea oyuncusu Axel Disasi, Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa anlaşma sağladı: Axel Disasi
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27 Ocak 2025 19:30
Son güncelleme 27 Ocak 2025 20:21

İsmi bir süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Axel Disasi'nin yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Axel Disasi ile anlaşma sağladı.

Aston Villa'nın Disasi transferinde sadece kulüplerin anlaşması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea formasıyla 17 maça çıkan savunmacı, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

 

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