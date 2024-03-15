Aston Villa, 4 golle çeyrek finalde

Aston Villa, Ajax'ı 4-0 mağlup etti ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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Aston Villa, 4 golle çeyrek finalde
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15 Mart 2024 00:54
Son güncelleme 15 Mart 2024 00:55
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi Aston Villa 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ollie Watkins, 60. dakikada Leon Bailey, 75. dakikada Jhon Duran ve 82. dakikada Moussa Diaby attı.

Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ahmetcan, sakatlanmasının ardından 39. dakikada yerini Chuba Akpom'a bıraktı. Hollanda ekibinde Sivert Mannsverk, 66. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



İlk maçtaki 0-0'lık beraberliğin ardından Aston Villa, bu galibiyetiyle Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Aston Villa'nın çeyrek finaldeki rakibi 15 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

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