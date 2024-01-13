Aspas attı, Larin cevap verdi!

İspanya La Liga'da Mallorca ile Celta Vigo 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller Iago Aspas ve Cyle Larin'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aspas attı, Larin cevap verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 20:10
Son güncelleme 13 Ocak 2024 20:11
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Celta Vigo, 10. dakikada Iago Aspas ile öne geçti. Mallorca'da bu gole 43. dakikada Cyle Larin cevap verdi.

Bu sonucun ardından Mallorca 19, Celta Vigo 17 puana yükseldi.

Mallorca, ligde gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery