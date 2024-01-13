İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Celta Vigo, 10. dakikada Iago Aspas ile öne geçti. Mallorca'da bu gole 43. dakikada Cyle Larin cevap verdi.
Bu sonucun ardından Mallorca 19, Celta Vigo 17 puana yükseldi.
Mallorca, ligde gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
Celta Vigo, 10. dakikada Iago Aspas ile öne geçti. Mallorca'da bu gole 43. dakikada Cyle Larin cevap verdi.
Bu sonucun ardından Mallorca 19, Celta Vigo 17 puana yükseldi.
Mallorca, ligde gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Celta Vigo, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.