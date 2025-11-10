Asensio fark yaratıyor! 4 maç üst üste skora katkı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Marco Asensio, son haftalardaki performansıyla büyük alkış topluyor.
Tecrübeli futbolcu, son 4 lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı.
Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşayan Asensio, Gaziantep maçında da asist yapmıştı.
29 yaşındaki futbolcu, böylelikle kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste skor katkısı sağladı.
Tecrübeli futbolcu, son 4 lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı.
Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşayan Asensio, Gaziantep maçında da asist yapmıştı.
29 yaşındaki futbolcu, böylelikle kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste skor katkısı sağladı.