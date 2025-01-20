Arseniy Batagov: "Kendimle gurur duyuyorum"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor oyuncusu Arseniy Batagov açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arseniy Batagov: 'Kendimle gurur duyuyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 22:18
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. 

Trabzonspor'un ilk golünü atan Arseniy Batagov, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. 

Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu." dedi. 

Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery