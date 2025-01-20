Arseniy Batagov: 'Kendimle gurur duyuyorum'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un ilk golünü atan Arseniy Batagov, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu." dedi.
Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Trabzonspor'un ilk golünü atan Arseniy Batagov, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu." dedi.
Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.