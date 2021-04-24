Aron Dönnum: 'Beni Beşiktaş'a vermediler, üzgünüm'

Valerenga forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aron Dönnum, Norveç'te verdiği röportajda yaz aylarında kulübünün kendisini Beşiktaş'a vermediğini belirterek tepki gösterdi.



Beşiktaş'ın yaptığı 800 bin euroluk teklifin yeterli görülmediğini kaydeden Dönnum, "Valerenga için yeterli olmadı. 800 bin euroya satmanın düşünülemeyeceğine karar verdiler, yeni bir teklif olacağını düşündüler. Beşiktaş benim satılık olmadığımı düşündü ancak Valerenga sadece zorlu bir satıcı stratejisi uygulayarak daha fazla para kazanma peşindeydi. Sonra Beşiktaş daha fazla para vermek istemedi, görüşmeler durdu. Biraz üzgünüm. Beşiktaş'a gitseydim, çok fazla boşluk yakalayabilirdim." dedi.



TEKNİK DİREKTÖR; "BOZUK PARA GETİRMEYİN" DEMİŞTİ



Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, yaz aylarında yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirtmiş ve, "Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek." ifadelerini kullanmıştı.



2018'den bu yana Valerenga forması giyen sağ kanat oyuncusu Dönnum, 115 profesyonel maçında 24 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.



