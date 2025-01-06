Arne Slot: 'MANU'yu küçümsemedik'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Arne Slot, "Maça gerçekten iyi başladık, üç net fırsat yakaladık ve sonra bizim için daha zor olan bir bölüm oldu. Hücum oyuncusu olarak sadece Rasmus Hojlund ve Amad Diallo ile alçak blokta oynayan kaliteli oyuncularla oynuyorsanız bu zordur." dedi.



"MENTALİTEDEN MEMNUNUM"



"Boşlukları bulmak her zaman kolay değildir ve öyle de oldu. Sonra 1-0 geriye düşmek işi daha da zorlaştırıyor ama 2-1 öne geçtikten sonra gösterdiğimiz mentaliteden çok memnunum."

"MANU'YU KÜÇÜMSEMEDİM"



Manchester United'ı küçümseyip küçümsemediği hakkında konuşan Slot, "Hayır, bununla bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Sadece burada oynarken alçak bir bloğa giriyorlar. Topla ve topsuz oyunda kaliteleri var, geçiş oyunu oynamak zor. Oynamaya başladıklarında çok açıklardı. Eğer oynamaya çalışırlarsa ne kadar iyi olduklarını daha iyi görebilirsiniz. İlk 75 dakika boyunca Andre Onana topu uzun oynadı ve kazandıkları her serbest vuruşta topu ileri vurdular. Son 15 dakikada ise ayağa oynadıklarında ne kadar iyi olduklarını görebiliyordunuz." yorumunda bulundu.



"DAHA FAZLA ŞANS YAKALADIK"



Bir puan almaları hakkında yorumları sorulan Hollandalı teknik adam, "İnsanlar yakaladığımız tüm pozisyonları unutuyor. Onlar Harry Maguire ile açık bir şans yakaladılar. Bizim onlardan çok daha fazla şansımız vardı ama sonuçta Maguire'ın pozisyonuyla maçı kesinlikle kaybedebilirdik." değerlendirmesini yaptı.





Premier Lig'in 20. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile Ruben Amorim'in yönetimindeki Manchester United 2-2 berabere kaldı.