Arkas Spor'un konuğu Neftohimik

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'le karşılaşacak.



Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Neftohimik maçı, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem olarak İngiliz Dominik Biegajlo ile Çekya'dan Roman Marschner görev yapacak.



Arkas Spor, Bulgaristan'daki ilk maçı 3-0 kazandı.



Bu eşleşmenin galibinin bir üst turdaki rakibi bugünkü CEZ Karlovarsko (Çekya)-Ford Levoranta (Finlandiya) maçının ardından belli olacak. Çekya temsilcisi, ilk maçta Finlandiya'da rakibini 3-1 mağlup etti.



Avrupa kupalarında 127. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 126 maçta 65 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.





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