Arkas Spor'un konuğu Bursa BB!

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor'un konuğu Bursa BB!
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21 Mart 2023 15:43
AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Arkas Spor çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son 6 haftaya girildiğini hatırlattı. Her puanın büyük önem taşıdığını belirten Özden, "Son derece kritik bir viraja girdik ve kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bursa ekibini mağlup edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında Atatürk Voleybol Salonu'ndaki müsabaka yarın saat 18.00'de başlayacak.

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