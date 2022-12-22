Arjantin Messili para basmayı tartışıyor

Dünya Kupası zaferini doyasıya yaşayan Arjantin'de Lionel Messi'nin yeni basılacak paralarda yer verilmesi gündeme geldi.İlk olarak El Financiero'nun şaka amaçlı olarak önerdiği Messili paraların viral olarak gerçeğe dönüşebileceği ifade edildi. Messi'nin yer aldığı yeni 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978 yılından görselin yanı sıra eski Arjantin first ladysi Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünü temsil eden resmin yerleştirilebileceği belirtildi.Arjantin basını ayrıca Messi görselli yeni paraların gerçeğe dönüşme fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığı da iddialar arasında yer aldı.İşte Arjantin basını tarafından tasarlanan Messili yeni 1000 Peso örnekleri: