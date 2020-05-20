Arda Turan'dan 19 Mayıs tepkisi

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdığı videonun sosyal medyada gündeme oturması üzerine açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Arda Turan'dan 19 Mayıs tepkisi
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20 Mayıs 2020 00:11
19 Mayıs'ta osyal medya hesabından özel bir okula bayram mesajı yollayan Arda Turan'ın çektiği videoda 19 Mayıs ve 23 Nisan bayramlarını birbirine karıştırması sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar." ifadelerini kullandı.



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