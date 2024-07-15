Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor

Galatasaray'ın ilk hazırlık maçında 2 gol birden atan Metehan Baltacı, kamp dönemini iyi geçiren isimlerden biri olarak göze çarpıyor.
21 yaşındaki stoperi ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi, genç oyuncuyu kadrosuna yine geçici olarak katmak istiyor.
Ancak Metehan'ın böyle devam etmesi halinde bu sezon rotasyonun parçalarından biri olması bekleniyor.
21 yaşındaki stoperi ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi, genç oyuncuyu kadrosuna yine geçici olarak katmak istiyor.
Ancak Metehan'ın böyle devam etmesi halinde bu sezon rotasyonun parçalarından biri olması bekleniyor.
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