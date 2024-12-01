Arda Turan'a sevgi gösterisi!

Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sevgiyle karşılandı.
Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.
Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.
Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.
Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.
Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.
Arda Turan, Ali Sami Yen'de böyle karşılandı.pic.twitter.com/w0vGDa2laf
— Sporxtv (@sporxtv) December 1, 2024