Arda Turan'a sevgi gösterisi!

Galatasaray tribünleri, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşıladı ve çiçek ile atkı takdim etti.

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Arda Turan'a sevgi gösterisi!
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01 Aralık 2024 18:34
Son güncelleme 01 Aralık 2024 18:40
Galatasaray'ın eski kaptanlarından olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, RAMS Park'ta sevgiyle karşılandı.

Maç öncesi sahaya çıkan Arda Turan, 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşılandı. Genç teknik adam, bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi.

Daha sonra Galatasaray tribün grubu, Arda Turan'a çiçek ve atkı takdim etti.

Daha sonra Kerem Demirbay'ı gören Arda Turan, 'Dayı n'aber dayı' diyerek el sıkıştı.



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