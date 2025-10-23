23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok!

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.

calendar 23 Ekim 2025 21:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'a 90+4'te büyük şok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
