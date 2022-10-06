Arda Güler, forma şansı bekliyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, AEK Larnaca karşısında hocası Jorge Jesus'tan forma almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, forma şansı bekliyor
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06 Ekim 2022 09:31
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor.

Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk 11'de şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı.

Jorge Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre AEK Larnaca karşısında sahaya sürebileceği belirtiliyor.

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