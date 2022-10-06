Arda Güler, forma şansı bekliyor

Fenerbahçe'de son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor.
Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk 11'de şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı.
Jorge Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre AEK Larnaca karşısında sahaya sürebileceği belirtiliyor.
Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk 11'de şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı.
Jorge Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre AEK Larnaca karşısında sahaya sürebileceği belirtiliyor.
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