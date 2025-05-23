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Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı

Real Madrid ile resmi olarak yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı için Arda Güler duygusal bir veda mesajı yayınladı

calendar 23 Mayıs 2025 20:16 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arda Güler'den Ancelotti'ye veda mesajı
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Arda Güler, kendisini özel olarak arayıp Real Madrid'e gelmeye ikna eden hocası Carlo Ancelotti'ye veda etti.

Arda Güler mesajında, "Bu kulübe adım attığım ilk andan itibaren sizinle çalışmaktan gurur duydum.

Beni aradığınız ve buraya gelmemi sağladığınız günü hâlâ hatırlıyorum, dün gibi aklımda. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım.

Sadece siz değil, tüm ekibiniz bana aileden biri gibi davrandı. Sizden bir şeyler öğrenmek ve bu yolculukta sizinle birlikte olmak benim için bir onurdu.

Bundan sonraki hayatınızda her şeyin en iyisini diliyorum bayım. Her şey umduğunuz gibi olsun." yazdı.


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