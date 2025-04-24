Arda Güler attı, Real Madrid kazandı

Real Madrid, Getafe deplasmanında Arda Güler'in şahane golüyle kazandı ve Barcelona'yı takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler attı, Real Madrid kazandı
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24 Nisan 2025 00:28
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.

Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

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