İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Coliseum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.
Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 21. dakikada şahane bir golle Real Madrid'e 3 puanı kazandırdı.
Maçın yıldızı olan Arda Güler, 77. dakikada yerini Ceballos'a bıraktı.
REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR
Arda Güler'den şahane gol!pic.twitter.com/emBg7m8N2O
— Sporx (@sporx) April 23, 2025
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligin bitimine 5 hafta kala Barcelona'yı 4 puan geriden 72 puanla takibini sürdü.
Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Getafe, 39 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Getafe ise Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.