Aras Kargo sürpriz arıyor; rakibi Fenerbahçe

Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunun geçiren Aras Kargo pazar günü evinde lider Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Hakkı Demiralay ve Gani Arslan hakem ikilisinin yöneteceği 21'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Biletleri satışa çıktığı salı günü yarım saat içinde tükenen müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak.



Ligde son 2 maçını kazanarak 20 karşılaşmada 5 galibiyete ulaşan 11'inci sıradaki Aras Kargo, 17 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip karşısında sürpriz bir zafer arayacak.



İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı. Fenerbahçe ise son 3 haftada Eczacıbaşı'na yenilip, Galatasaray (D) ve Vakıfbank'ı dize getirdi.



AYDIN ZORLU DEPLASMANDA



Sultanlar Ligi'nde bir diğer Ege temsilcisi olan 10'un sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor ise yarın deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan Vakıfbank'la kozlarını paylaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'daki mücadele 14.00'te başlayacak. Bu randevuda Onur Coşkun, Caner Çildir hakem ikilisi düdük çalacak. İlk yarıda rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın temsilcisi zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



