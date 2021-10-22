Antwerp'in stadyumu fırtınada zarar gördü!

Belçika'da etkili olan fırtınanın, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp'in stadyumuna da zarar verdiği kaydedildi.



Belçika basınında yer alan haberlerde; fırtınanın getirdiği rüzgar ve şiddetli yağışlar nedeniyle Belçika itfaiyesinin çarşamba akşamından perşembeye kadar 23 kez müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi.



ÇATIDA KOPMA MEYDANA GELDİ



Fırtına'da Royal Antwerp'in Bosuil Stadyumu'nun çatışında kopma meydana geldiği ve rüzgarın çimleri uçurduğu kaydedildi.



"HER ŞEY MAHVOLDU"



Öte yandan Antwerp'te forma giyen Radja Nainggolan'ın çatının durumuyla ilgili bir video yayınladığı ve videoda 'her şey mahvoldu' şeklinde ifade kullandığı belirtildi.





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