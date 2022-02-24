Antonio Conte: "Yönetim durumumu değerlendirsin"

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, Burnley maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Conte: 'Yönetim durumumu değerlendirsin'
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24 Şubat 2022 01:27
Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, Burnley'e deplasmanda kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

52 yaşındaki İtalyan teknik adam, Tottenham'da durumu düzeltmek için geldiğini ancak son 5 maçta alınana 4 mağlubiyetin kabul edilemeyecek bir tablo olduğunu söyledi.

Antonio Conte "Tottenham'a durumu düzeltmek için geldim ama son 5 maçta 4 kez kaybettik. Durumu değiştirmek için her şeyi yapıyoruz ama olmuyor. Dürüst bir insanım, taraftarlardan özür dilerim. Kulüp, benim hakkımda bir değerlendirme yapmalı, doğru olan bu." dedi.

İtalyan teknik adam ayrıca "Oyuncular hep aynı, kulüp teknik direktör değiştiriyor, oyuncular aynı ama sonuç değişmiyor. Bu durumu kabul edemeyecek kadar dürüstüm. Belki de o kadar iyi değilim. 5 maçta 4 mağlubiyet benim başıma gelemez, bunu kabul edemem." ifadelerini kullandı.

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