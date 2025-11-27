Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, sezona kötü başlayan takımın etrafında artan takas söylentilerinden etkilenmediğini açıkladı.Sezona kötü bir giriş yapılması ve genel menajer Nico Harrison'ın görevden alınmasıyla Dallas Mavericks'te bir dizi takas iddiası gündeme gelmeye başladı.Bu söylentilerde adı en fazla geçen oyunculardan biri, sezon başında yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen All-Star uzun Anthony Davis oldu. Bu durum, Mavericks'in Davis'i uzun vadeli planlarında görmediği yönünde spekülasyonların artmasına yol açtı.Tüm bu söylentilere rağmen Davis, bu konuşmalardan etkilenmediğini açıkladı. Çarşamba günü basın mensuplarına konuşan yıldız oyuncu, medyanın durumu savaş havası yaratacak düzeyde büyüttüğünü söyleyerek tartışmalardan etkilenmediğini belirtti.Davis, The Dallas Morning News'ten Mike Curtis'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Davis sözlerini şöyle sürdürdü:Davis bu sezon forma giydiği beş maçta 20.8 sayı, 10.2 ribaund ve 1.2 blok ortalaması yakaladı.Mavericks ise şu anda 5–14'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor.