Antetokounmpo, All-Star Maçını kaçıracak

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo'nun baldır sakatlığı nedeniyle All-Star maçını ve devre arasına kadar olan son üç karşılaşmayı kaçıracağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Antetokounmpo, All-Star Maçını kaçıracak
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10 Şubat 2025 12:12
Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo'nun baldır sakatlığı nedeniyle All-Star maçını ve devre arasına kadar olan son üç karşılaşmayı kaçıracağını açıkladı.

NBA başkanı Adam Silver'ın, önümüzdeki haftaki All-Star Maçı için Antetokounmpo'nun yerine bir yedek seçeceği, bu ismin oyuncular All-Star Maçı yerine oynanacak bir mini turnuva için kadrolara ayrılmış olsa da, Doğu Konferansı'ndan geleceği kaydedildi.

Antetokounmpo, bu sezon 31.8 sayı, 12.2 ribaund, 5.9 asist ve 1.3 blok ortalamalarıyla oynuyor. Takımı Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda 27-23'lük dereceyle beşinci sırada bulunuyor.


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