Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.



Geride bıraktığımız gece Dallas Mavericks karşısında alınan 137-107'lik galibiyet sırasında Antetokounmpo, NBA tarihinin 20 bin sayı barajına ulaşan en genç altıncı oyuncusu oldu.



Maç sonrası duygularını paylaşan Antetokounmpo, "Her zaman geçmişime bakarım ve duygusal olduğumu söyleyemem ama bu harika bir his. Yolculuğumdan gurur duyuyorum ancak verecek daha çok şeyim var," ifadelerini kullandı.



Milwaukee'nin farklı galibiyetiyle tamamlanan mücadelede Antetokounmpo, 25 dakikada 32 sayı ve 15 ribauntluk performans sergileyerek bu tarihi başarıyı üçüncü çeyrekte kaydetti. Bucks, bu zaferle üst üste dördüncü, son dokuz maçında ise sekizinci kez galip gelerek sezonun en iyi derecesine ulaştı. Sezon başındaki 2-8'lik kötü başlangıcın ardından, takımın yakaladığı çıkış dikkat çekiyor.



Bucks organizasyonu, Antetokounmpo'nun bu başarısını kutlamak için dev ekranda özel bir video yayınladı. Ancak yıldız oyuncu, koç Doc Rivers'ın kendisini sürekli meşgul ettiğini ve videoyu tam olarak izleyemediğini belirterek esprili bir dille durumu anlattı.



