Antalyaspor'un yükselen yıldızı: Floranus

Sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından transfer edilen Sherel Floranus, ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında kadroda fazla düşünülmeyen ve sadece 1 kez 90 dakika sahada kalabilen Hollandalı futbolcu, ikinci devreyle birlikte Nuri Şahin'in pek çok maçta ilk 11'de düşündüğü isimler arasında yerini aldı. Savunmanın sağında görev alan 23 yaşındaki futbolcu, Bünyamin Balcı ile forma rekabetine girerken, pek çok maçta takım arkadaşını yedek kulübesine göndermeyi başardı.



DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMEK İSTENDİ



Sezonun ilk yarısında sadece 2'si ilk 11 olmak üzere, 8 maçta görev alabilen Floranus, devre arasında takımdan gönderilmesi istendi. Özellikle Bursaspor ile uzun süre görüşme halinde olan Kırmızı-Beyazlılar, anlaşma sağlanamayınca genç savunmacıyı takımda tutmaya karar verdi.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK



Bu sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa finalinde 21 kez sahaya çıkan Floranus, ilk 11'de görev aldığı 12 maçta dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Hollandalı futbolcunun, ilk 11'de yer aldığı maçların sadece birinde mağlup olan Antalyaspor, ilk devrenin son maçında Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Kırmızı-Beyazlılar ayrıca Floranus'un ilk 11'de yer aldığı maçlarda kalesinde toplam 5 gol görürken, 7 maçta ise rakibine gol şansı vermedi.



1 KEZ GOL ATTI



Görev aldığı 21 maçta bin 208 dakika sahada kalan Floranus, 1 kez gol sevinci yaşarken, asist başarısı ise gösteremedi. (Lider Gazete)





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