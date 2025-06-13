Antalyaspor'un Kaluzinski planı

Gelecek sezon mali olarak sıkıntı yaşamamak için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da bir yandan da kadrodaki oyunculardan elde edilebilecek gelirlere odaklanıldı. Başkan Sinan Boztepe önderliğinde yoğun bir mesai harcanan Antalyaspor'da kadronun en değerli ismi olarak öne çıkan Jakub Kaluzinski'ye gelecek tekliflere gözler çevrildi.1 yıllık anlaşması kaldığı için satışı gündeme gelen Jakub Kaluzinski'nin geleceğini belirleyecek ülke ise Slovakya olacak. 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda boy gösteren Polonya U21 Milli Takım kadrosunda yer alan Kaluzinski'nin göstereceği performansla değerini artırması bekleniyor.Sözleşmesinde "4 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer alan Polonyalı futbolcu için beklenen rakam da belli oldu. Henüz 4 milyon Euro seviyesinde bir teklifle karşı karşıya kalamayan Kırmızı-Beyazlıların 3 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.2023-2024 sezonu öncesinde Polonya ekiplerinden Lechia Gdansk'tan bonservis bedeli olmadan transfer edilen Jakub Kaluzinski, 75 maçta Antalyaspor formasını giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Polonyalı, toplamda 10 asist yaparken, bu sezon ise 8 kez arkadaşlarını golle buluşturarak kariyer rekorunu kırdı.2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Portekiz, Fransa ve Gürcistan ile aynı grupta yer alan Polonya, ilk sınavına da çıktı. Gürcistan karşısında 2-1 kaybeden Polonya'da Kaluzinski ilk 11'de yer aldı. 90 dakika sahada kalan Polonyalı futbolcu, 73'üncü dakikada penaltıdan skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Polonya ikinci maçına cumartesi günü Portekiz, üçüncü maçına da salı günü Fransa karşısında çıkacak. [Lider Antalya]