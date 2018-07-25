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Antalyaspor, Hollanda Ligi ekibini tek golle geçti

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Hollanda Ligi ekiplerinden Ado Den Haag'ı hazırlık maçında 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Antalyaspor, Hollanda Ligi ekibini tek golle geçti
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25 Temmuz 2018 22:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Hollanda ekibi ADO Den Haag1-0 yendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son hazırlık maçında ADO Den Haag ile karşılaştı.

Antalyaspor'un golünü 81. dakikada Doukara penaltıdan kaydetti.

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