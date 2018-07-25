Antalyaspor, Hollanda Ligi ekibini tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı 1-0 yendi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son hazırlık maçında ADO Den Haag ile karşılaştı.
Antalyaspor'un golünü 81. dakikada Doukara penaltıdan kaydetti.
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son hazırlık maçında ADO Den Haag ile karşılaştı.
Antalyaspor'un golünü 81. dakikada Doukara penaltıdan kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın