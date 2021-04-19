Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'de Hatayspor deplasmanına gidecek olan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, antrenmanı izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Hatayspor maçına hazır
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19 Nisan 2021 17:41
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik çalıştı.

Akdeniz ekibinin Hatayspor maçı öncesi son idmanını, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da izledi.

Kırmızı-beyazlılar, daha sonra özel uçakla Hatay'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.

Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.



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