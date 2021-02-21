Süper Lig'de Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.Gaziantep FK ve Antalyaspor, karşılaşmada zaman zaman gole çok yaklaştı ancak sonuç alamadı. Maçın 81. dakikasında Antalyaspor'da Gökdeniz Bayraktar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.Bu sonucun ardından ligde 10 haftadır yenilmeyen, son 4 haftada berabere kalan Antalyaspor puanını 33'e yükseltti. Gaziantep FK da 39 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta gelecek hafta Gaziantep FK, İttifak Holding Kayserispor'a konuk olacak. Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.19. dakikada savunmanın arkasına atılan konuk ekip topuna sahip olan Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şutu, kaleci Günay Güvenç kontrol etti.36. dakikada savunmanın arkasına atılan topu takip eden Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, ceza sahası dışında 2 rakibiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafayla topu uzaklaştırdı.40. dakikada Antalya ekibi, gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topu alan Orgill, ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutu, sol kale direğinin dibinden auta çıktı.45. dakikada, sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasını iyi takip eden Djilobodji'nin kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.53. dakikada Orgill'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç, topun sahibi oldu. Bu pozisyonda Günay Güvenç ile çarpışarak sakatlanan Orgill, ambulansla hastaneye kaldırıldı.62. dakikada Gaziantep, Kenan Özer ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Maxim'in gönderdiği topla ceza sahasında kaleyi sağdan gören pozisyonda buluşan Kenan Özer'in vuruşu, kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.65. dakikada kaleci Boffin'in hatalı pasında boş kaleyi cepheden gören pozisyonda Mirallas, topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez çektiği şutunu, savunmadan yetişen Veysel Sarı kornere gönderdi.Gaziantep KalyonArda Kardeşler, Ali, Saygın Ögel, Aleks TaşçıoğluGünay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 57 Bilal Başacıkoğlu), Miranda, Djilobodji, Alin Tosca, Güray Vural, Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk. 83 Enver Cenk Şahin), Felipe (Dk. 57 Sousa)Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Hakan Özmert (Dk. 79 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 57 Serdar Gürler)Dk. 32 Miranda, Dk. 76 Vetrih, Dk. 87 Pinto (Teknik direktör) (Gaziantep), Dk. 77 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)