Antalyaspor'dan Marco Pjaca sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un Juventus'un 28 yaşındaki kanat-forveti Marko Pjaca ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; EPA
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Antalyaspor'dan Marco Pjaca sürprizi!
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22 Ağustos 2023 12:52
Antalyaspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...

İtalyan basınına göre; Kırmızı-Beyazlılar Juventus'un 28 yaşındaki kanat-forveti Marko Pjaca ile ilgileniyor. İtalyan devinin kadroda düşünmediği Pjaca, 2016 senesinde tam 30 milyon Euro bonservisle Dinamo Zagreb'ten Juventus'a transfer olmuştu.

Sonrasında kiralık olarak Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ve Empoli formaları giyen Pjaca, geçtiğimiz sezon Empoli'de 17 maça çıktı ancak 519 dakika süre bulabildi. Pjaca'nın adı bir başka Süper Lig ekibi Karagümrük'le de anılıyor.

MARKO PJACA KİMDİR?

Marko Pjaca, Empoli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Lokomotiva kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Dinamo Zagreb, Juventus kulüplerinde oynamıştır. 

 

 

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