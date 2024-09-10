Antalyaspor'dan Basic hamlesi

Antalyaspor, transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı ve bu doğrultuda İtalya Serie A takımlarından Lazio'da forma giyen Toma Basic'i gündemine aldı.



Hırvat oyuncu, Lazio'da istediği kadar forma şansı bulamadığı için satış listesine konulmuş durumda. İtalyan ekibi, Basic'in transferine yeşil ışık yaksa da oyuncunun menajeri, gelen teklifleri şu ana kadar geri çevirdi.



Antalyaspor ise bu transferi sonuçlandırmak adına temaslarını sürdürüyor. Ancak Hırvat futbolcunun Türkiye'de oynamaya şimdilik sıcak bakmadığı iddiaları, sürecin uzayabileceğini gösteriyor. Buna rağmen, kırmızı-beyazlı yönetim, orta sahayı daha güçlü bir hale getirmek için bu transferde ısrarcı görünüyor.



İKNA SÜRECİ DEVAM EDİYOR



Toma Basic, 1.90 metre boyunda ve güçlü fizik yapısıyla dikkat çeken bir orta saha oyuncusu olarak tanınıyor. 25 Kasım 1996'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de doğan Basic, sağ ayağını kullanıyor ve futbolculuk kariyerine Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'de başladı. Teknik kapasitesi, oyunu iki yönlü oynama becerisi ve saha içindeki çalışkanlığıyla ön plana çıkan oyuncu, Lazio'ya transfer olduktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Son dönemde ise İtalyan ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Basic, yeni bir maceraya atılmak için doğru kulübü arıyor. Antalyaspor'un bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katma isteği büyük olsa da transferin gerçekleşmesi, Hırvat futbolcunun Türkiye'de oynamaya ikna edilmesine bağlı. [Akdeniz Manşet]





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