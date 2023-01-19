Antalyaspor'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor'da sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.
Luyindama, Akdeniz ekibinde sadece 5 maçta sahaya çıktı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.
Luyindama, Akdeniz ekibinde sadece 5 maçta sahaya çıktı.
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