Antalyaspor'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

Antalyaspor, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Luyindama ile yollar ayrılıyor
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19 Ocak 2023 17:32
Antalyaspor'da sezon başında Galatasaray'dan takıma kiralık olarak kazandırılan Christian Luyindama'nın takım bulması halinde gönderilmesi bekleniyor.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermediği tecrübeli defans oyuncusunun sözleşmesi, takım bulması halinde feshedilecek.

Luyindama, Akdeniz ekibinde sadece 5 maçta sahaya çıktı.

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