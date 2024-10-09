Antalyaspor'da Alex tartışması!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından mayıs ayında Antalyaspor ile resmi sözleşme imzalayan Alex de Souza, Türkiye'deki ilk serüveninde tartışmaların odağına yerleşti.



8 MAÇTA 8 PUAN TOPLADI



Son olarak deplasmanda Rizespor'a kaybeden Antalyaspor, henüz üst üste 2 maç kazanamazken 8 maçta topladığı 8 puanla hayal kırıklığı yarattı. İlk 8 maçında 8 puan toplayarak karşılaşma başına 1 puan ortalaması elde eden Alex de Souza, Antalyaspor'da görev yapan ve en az 8 maça çıkan son 10 teknik adam arasında en kötü başlangıcı yapan isimlerden oldu.



Bu sezon 8 maçta puan durumunun son iki sırasında yer alan Hatayspor ve Adana Demirspor'u yenebilen Antalyaspor, diğer puanlarını ise Göztepe ve Kasımpaşa'dan aldı. Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe ve son olarak da Rizespor'a boyun eğen Antalyaspor, 8 puanla 14'üncü basamağın sahibi oldu.



Teknik Direktör Alex de Souza, Antalyaspor'da görev yapan son 10 teknik adam arasında vatandaşı Leonardo'dan sonra Jose Morais ve Hamza Hamzaoğlu ile birlikte en kötü başlangıç yapan 3 isimden birisi oldu. 8 maç sonunda 8 puan toplayan Alex de Souza'nın, bu alanda geride bıraktığı tek isim Leonardo oldu. 2017 yılında görev yapan Leonardo, görev yaptığı ilk 8 maçta 7 puan toplarken, Jose Morais ve Hamza Hamzaoğlu ise Alex de Souza gibi görev yaptığı ilk 8 maçta 8 puanı haneye yazdırdı.



EN BAŞARILI İSİM ÇALIMBAY



Antalyaspor'da son 10 teknik adam arasında en başarılı isim Rıza Çalımbay oldu. Şu an Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, yönetiminde Antalyaspor ilk 8 maçında 17 puan toplamayı başardı. Rıza Çalımbay'ı 13'er puanla Bülent Korkmaz, Tamer Tuna ve Nuri Şahin takip etti. Kırmızı-Beyazlılarda Sergen Yalçın 10, Ersun Yanal da 9 puan alarak ilk 8 maçını tamamladı.



ARA SONRASI GALATASARAY



Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, milli ara sonrası sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. [Lider Gazete]



