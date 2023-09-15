Antalyaspor'a İsrailli sağ bek

Antalyaspor, İsrailli sağ bek Sagiv Jehezkel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Antalyaspor'a İsrailli sağ bek
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15 Eylül 2023 23:14
Antalyaspor en son Hapoel Beer Sheva forması giyen 27 yaşındaki İsralli sağ bek oyuncusu Sagiv Jehezkel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitexen Antalyasporumuz, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Hapoel Beer Sheva formasıyla 82 maçta forma giyen Sagiv Jehezkel bu karşılaşmalarda 16 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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