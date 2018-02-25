Antalya Bisiklet Turu'nda Marathon Tula takımından Rus sporcu Artem Ovechkin, genel klasmanda birinciliği elde etti.Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın dördüncü ve son etabı olan Side-Lara etabı, 146,2 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.Polartech-Kometa takımından İtalyan sporcu Matteo Moschetti, etabı 3 saat 9 dakika 3 saniye ile ilk sırada tamamladı. İkinciliği Monkey Town takımından Andre Looij, üçüncülüğü ise CCC Sprandi Polkowice ekibinden Piotr Brozyna kazandı.Genel klasmanda birinci olan Artem Oveckhin, "Magenta" renkli mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı. Takımlar sıralamasında ise Avusturya ekibi Tirol ilk sırada yer aldı.Sprint klasmanında Matteo Moschetti "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner "Turuncu", "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanında ise Polartech-Kometa'dan Awet Habtom "Yeşil" mayonun sahibi oldu.Yarış sonunda düzenlenen törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.Organizasyonun son gününde amatör bisikletçilerin katıldığı "AKRA Gran Fondo Antalya" yarışı da düzenlendi.Yarışın 128 kilometrelik uzun parkurunda 146, 72 kilometrelik kısa parkurunda ise 314 bisikletçi start aldı. Bisikletçilerin Antalya'nın simge yerlerinden geçtiği yarışın uzun parkurunda Gökhan Uzuntaş, kısa parkurunda ise Mustafa Şirin birinci oldu.AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve AKRA Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, yarışın startında bisikletçiler ile bir araya geldi.