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Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Yeni teknik adam Mustafa Kaplan oldu.

Kaynak: DHA - AA
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan
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14 Ocak 2019 12:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile bugün Beştepe Tesisleri'nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyledi.

Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, "Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan'a emanet." diye konuştu.

Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirildi.

Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.

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