Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile sözleşme imzaladı
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02 Ağustos 2024 12:57
Son güncelleme 02 Ağustos 2024 13:14
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mahmut Tekdemir Ankaragücü'müzde. Kulübümüz profesyonel futbolcu Mahmut Tekdemir ile anlaşarak oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Altyapıdan başlayarak 20 yıl boyunca formasını giydiği İstanbul Başakşehir'den 2023-24 sezonu sonunda ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nda da 22 maça çıktı.

 
 
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