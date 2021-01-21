Ankaragücü, Kasımpaşa'yı devirdi ve nefes aldı!

Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada kendi kalesine Hadergjonaj kaydetti.



Bu sonucun ardından ligde 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Ankaragücü, 18 puanla 19. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 22 puanla 16. sırada yer buldu.



Ankaragücü, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Sivasspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.



12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.



16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0



19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.



29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası içinde sol taraftan çizgiye inen Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



73 dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.



90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.



Stat: Eryaman



Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum



MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya (Dk. 57 Atila Turan), Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Alper Potuk), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 79 Voca), Paintsil (Dk. 65 Emre Güral), Badji (Dk. 79 Börven)



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Anıl Koç), Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 46 Varga)



Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, Dk. 80 Sadiku (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Endri Çekiçi, Dk. 53 Atakan Çankaya, Dk. 71 Pinto, Dk. 90 Korcan Çelikay, 90+5 Emre Güral (MKE Ankaragücü)



